Al sana yeni Türkiye… Sarı torba haberleri artık rutin!

Son yıllardaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak operasyonları terör örgütü PKK’ya ağır darbeler indirmeye devam ediyor.

Dağlarda ve sınır ötesinde nefes alamaz hale gelen terör örgütü, son olarak TSK tarafından Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 20 terör hedefinin imha edildiği bildirildi.

Terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gazeteci emin Pazarcı, yeni Türkiye’nin terörle mücadelesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden sürekli canımız yanar, terör örgütlerinin karakol baskınları haber olurdu.

Farkında mısınız? Şimdi hep onların canları yanıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ın ve MİT'in operasyonları rutine bindi. Onlarcasının imhası, artık küçük haberler olarak kalıyor.

Az kaldı. Yakında Irak koridorunun kapandığı haberi gelir. Gücümüzü sahaya indirdiğimiz Suriye'de de Beşar Esat ile görüşmeler başlar.”