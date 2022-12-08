Al sana seküler Batı! Belçika'da bakımevinde tecavüze uğrayan 89 yaşındaki kadının...

Seküler kesimin yaşamak için hayallerini süsleyen Belçika'da, kaldığı bakımevinde tecavüze uğrayan 89 yaşındaki kadının geçen ay talep ettiği ötanazi hakkı kabul edildi. Kadın, suçlunun yargılanarak hapse girdiğini görene kadar hakkını kullanmayı erteledi.

Yaşadığı bakımevinde tecavüze uğrayan 89 yaşındaki Belçikalı kadın, ötanazi talep ederek fail cezalandırıldıktan sonra ölmek istediğini söyledi.

Belçika'nın Anvers kenti yakınındaki Lint kasabasında bulunan bir bakımevinde kalan yaşlı kadın, temmuzda 36 yaşındaki bir kişinin tecavüzüne uğradı.

Yerel basında çıkan haberlere göre bakımevine girmeden önce altı bira içmiş ve kokain aldığı belirtilen zanlı, olaydan hemen sonra yakalanarak tutuklandı ve hakkında açılan davanın ilk duruşması geçen ay Anvers'teki yapıldı.

Yaşlı kadının avukatları, mahkemeden davanın hızlandırılmasını ve acilen sonuçlandırılmasını istedi.

Yargı makamları, mağdur kadının davayı hızlandırma talebine olumlu yanıt verdi.

Bugün ise zanlı 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve kadının ötanazisi gerçekleştirildi.