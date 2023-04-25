Al sana kapak! “Atatürk’ün itleri”nden neden rahatsız olmadınız?

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, kendisini provoke etmek isteyen bir grup göstericiye adeta medeniyet dersi verdi. Ellerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri olan göstericilerle konuşan İnan, "Kemalizm ırkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın CHP'den İzmir milletvekili adayı gösterilmesini hatırlattı ve asıl protesto edilmesi gerekenin CHP olduğunu söyledi.

Konuyu köşesine taşıyan Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin ise “O gençleri oraya yollayanların derdi Atatürk falan değil. Onlar sadece seçim dönemi Atatürk’ü hatırlar ve hatırlatır. Sadece bugüne kadar hep kullandıkları ve sonuç aldıkları bir yöntemi bir kez daha deniyorlar” ifadelerini kullandı.

Şahin, şunları kaydetti:

"AK Parti İzmir Milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan 30 yaşında genç bir siyasetçi.

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Partisi onu İzmir gibi bir kentte ilk sıradan aday göstermiş.

CHP’nin ilk sıra adayı ise FETÖ’nün yayın organlarında kalem oynatan, “Kemalizm ırkçılıktır” diyen bir isim!

AK Partili İnan, Karşıyaka sokaklarında dolaşırken karşısına ellerinde Atatürk posteri olan iki genç çıkıyor. Sözde İnan’ı protesto ediyorlar! Havada çok net bir provokasyon kokusu var.

Ama İnan oyuna gelmiyor. Son derece sakin ve kendinden emin bir şekilde İzmir için yapacaklarını anlatıyor. Karşısındakilerle diyalog kurmaya çalışıyor. Ama ne mümkün. Sözde protesto Atatürk posterleri eşliğinde devam ediyor.

İnan karşısındaki gence CHP’nin adayını hatırlatıyor, “CHP’nin adayı kim biliyor musun?” diye soruyor.

Gelen cevap ibretlik: Bize ne, biz AKP’ye karşıyız!

Bu tek satırlık cümle içerisinde o kadar derin anlamlar barındırıyor ki…

FETÖ’cülerden, kendilerine Atatürk’ün itleri diye hakaret edenlerden değil ama AK Parti’den rahatsızlar!

Sonra da kutuplaşmadan şikâyet ediyorlar!

Oysa altı genel başkanın altına imza attığı protokole Atatürk’ün adını bile yazamadılar. Çünkü korkuyorlar. İzmirliyi Atatürk üzerinden kandırmaya devam ediyorlar. (…)

O gençleri oraya yollayanların derdi Atatürk falan değil. Onlar sadece seçim dönemi Atatürk’ü hatırlar ve hatırlatır.

Sadece bugüne kadar hep kullandıkları ve sonuç aldıkları bir yöntemi bir kez daha deniyorlar.

Gör bunları İzmir.

O maskeleri düşürmenin zamanı geldi artık. Yoksa yarın gerçekten çok geç olacak."