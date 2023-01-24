Al sana İstanbul Sözleşmesi! Fransa’dan gelen haber maskeleri indirdi

Fransa'da Başbakanlık bünyesinde bulunan Kadın Erkek Eşitliği Yüksek Kurulu (HCEFH), cinsiyetçiliğe dair 2 bin 500 kişinin katılımıyla yapılan araştırmanın raporunu yayımladı.

Buna göre kadına yönelik ayrımcılık, şiddet ve taciz vakalarının "endişe verici boyutlara" ulaştı. 18-24 yaşları arasındaki kadınların yüzde 22'sinin “psikolojik şiddet” gördüğü veya aşırı kıskançlık yaşadığı, yüzde 15'inin partneri veya eski partneri tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

50-64 yaş arasındaki kadınların ise yüzde 20’sinin şiddet gördüğü kaydedildi. Rapora göre kadınların neredeyse üçte birine denk gelen yüzde 37'si ise rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandı.

Rapora göre 25-34 yaş arası erkeklerin yüzde 20’i saygı görmek için şiddetin gerekli olduğunu düşünürken, yüzde 23'ü ise erkeklerin “saygı görmek için bazen şiddete başvurması gerektiğini" belirtti. Ayrıca yaş fark etmeksizin erkeklerin yüzde 40'ının kadınların çocuklara bakmak için çalışmayı bırakmasının normal olduğunu düşündüğü ifade edildi.

Raporda, “İnsanlar cinsiyetçiliğin varlığını kabul ediyor ve bundan üzüntü duyuyor, ancak uygulamada başarısız oluyorlar” ifadeleri kullanıldı. Erkeklerin çoğunun cinsiyetçiliği prensipte olarak reddetmesine rağmen "pratikte reddetmedikleri" belirtildi. Ankete katılanların büyük çoğunluğunun, Fransız makamlarının sorunları çözmek için yeterince çaba göstermediğini söylediği aktarıldı. Raporun yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iletileceği kaydedildi.

Fransa İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelerin başında geliyor. Türkiye söz konusu sözleşmeden çekildikten sonra Fransa Dışişleri Bakanlığı, “Karardan üzüntü duyuyoruz. Bu adım insan haklarına saygı anlamında yeni bir gerileme anlamına geliyor. Bu karar temel olarak, Fransa’nın yanlarında olduğu Türk kadınlarını etkileyecek” denilmişti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise, “Türk makamlarının kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Haklardaki bu düşüş endişe vericidir” ifadelerini kullanmıştı. HCEFH'in yayınladığı rapor, Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi üzerinden ayar vermeye kalkışan Fransa'nın, söz konusu sözleşmeye rağmen ülkedeki kadınları koruyamadığını, dolayısıyla Avrupa değerlerini el üstünde tutan bu sözleşmenin bir halta yaramadığını kanıtladı!..