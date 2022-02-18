Al sana 28 Şubat Temel Bey! Oğuzhan Asiltürk'ün adı bile yandaş medyaya battı

Başkent Ankara'da bulunan bir caddeye "Milli Görüş Hareketi"nin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün adı verildi.

Yaşanan bu gelişme CHP yandaşı TELE1'i fena halde rahatsız etti. Mahallenin karara tepki gösterdiğini ileri süren TELE1 haberi "Caddenin ismine 'Oğuzhan Asiltürk' verilince mahalleli tepki gösterdi" başlığıyla servis etti.

TELE1 28 Şubat sürecini hatırlatan söz konusu haberinde "Saadet Partili Asiltürk son dönemde partisini Cumhur İttifakı’na katma çalışmalarıyla hatırlanıyor" ifadelerini kullanarak asıl derdinin caddenin isminin değiştirilmesi olmadığını ortaya koydu.

Oğuzhan Asiltürk'ün adının caddeye verilmesinden bile rahatsızlık duyan CHP medyasının bu haberine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ne diyeceği ise merak konusu oldu.

Yuvarlak masa etrafında toplandılar

CHP'nin başını çektiği muhalefet partileri AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek amacıyla geçtiğimiz günlerde yuvarlak masa etrafında bir araya geldi.

Asiltürk'ün ve diğer milli görüşçülerin adeta kemiklerini sızlatan Karamollaoğlu ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada 28 Şubat'ı güzelleyenlere hadlerini bildireceklerini ifade etti.

Karamollaoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli görüş hareketimizin son ve tek temsilcisi Saadet Partisi'nin olduğu masada, 28 Şubat'ı olumlayacak, bu mesajı verecek hatta bunu ima edecek olanlara biz haddini bildirmesini biliriz. Böyle şeyi akla bile getirmek hayal ve imkan dışıdır."