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Spor Al-Nassr'ın gözü Galatasaray'ın yıldızında
Spor

Al-Nassr'ın gözü Galatasaray'ın yıldızında

Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Al-Nassr, gözünü Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye dikti.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 23:19:00 -
Al-Nassr'ın gözü Galatasaray'ın yıldızında

Al-Nassr kulübü Cristiano Ronaldo'nun ardından şimdi de gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti. Suudi Arabistan ekibi Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi takıma katmak için harekete geçti.

Galatasaray'ın, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basını yazdı

İtalyan basınında yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak geniş yankı uyandıran Al Nassr'ın Arjantinli golcü ile de ilgilendiği aktarıldı.

Suudi Arabistan temsilcisinin, Icardi ile temas halinde olduğu ve 29 yaşındaki golcünün Türkiye'den ayrılabileceği ifade edildi. Mauro Icardi ile ayrıca ülkesi Arjantin'den Newell's Old Boys'un da ilgilendiği ancak Al Nassr'ın transfer için daha ikna edici davrandığı kaydedildi.

Icardi'nin Galatasaray karnesi

Mauro Icardi, Galatasaray'da şu ana dek 6 maçta sahaya çıktı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Icardi, özellikle ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle galibiyeti getirmiş ve Galatasaray taraftarının kalbinde taht kurmuştu.

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