Al Nassr, Ronaldo ve Talisca ile gülüyor!
Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al-Nassr deplasmanda Al-Tai’yi 2-1 mağlup etti.
Suudi Arabistan Pro Ligi 8. hafta karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda konuk olduğu Al-Tai'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Al-Nassr'ın gollerini 32. dakikada Anderson Talisca ve 87. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Al-Tai'nin tek golünü de 79. dakikada Virgil Misidjan attı.
Al-Nassr bu galibiyetle beraber puanını 18'e çıkardı, Al-Tai ise 7 puanda kaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında sahasında Abha'yı konuk ederken, Al-Tai deplasmanda Al-Taawon'a konuk olacak.