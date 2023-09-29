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Spor Al Nassr, Ronaldo ve Talisca ile gülüyor!
Spor

Al Nassr, Ronaldo ve Talisca ile gülüyor!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 20:42:00 -
Al Nassr, Ronaldo ve Talisca ile gülüyor!

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde Al-Nassr deplasmanda Al-Tai’yi 2-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan Pro Ligi 8. hafta karşılaşmasında Al-Nassr deplasmanda konuk olduğu Al-Tai'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı.

 

Al-Nassr'ın gollerini 32. dakikada Anderson Talisca ve 87. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. Al-Tai'nin tek golünü de 79. dakikada Virgil Misidjan attı.

 

Al-Nassr bu galibiyetle beraber puanını 18'e çıkardı, Al-Tai ise 7 puanda kaldı.
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Al-Nassr bir sonraki karşılaşmasında sahasında Abha'yı konuk ederken, Al-Tai deplasmanda Al-Taawon'a konuk olacak.

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