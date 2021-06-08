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Al Nassr Aboubakar'ı renklerine kattı
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Spor Al Nassr Aboubakar'ı renklerine kattı
Spor

Al Nassr Aboubakar'ı renklerine kattı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Aboubakar'ı renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 22:34:00 -
Al Nassr Aboubakar'ı renklerine kattı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Aboubakar ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Karemunlu futbolcunun 3 yıl için toplam 13 milyon avro kazanacağı iddia edildi.

Talisca'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Geçtiğimiz aylarda Al Nassr'e transfer olan Talisca'nın, Aralık ayında Aboubakar'la birlikte fotoğrafını paylaşıp, "Yakında birlikteyiz." paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Bu paylaşımın hatırlatılması sonrası Aboubakar'ın sezon ortasında Al Nassr'le anlaştığı ileri sürüldü. Beşiktaş'ta 29 maça çıkan Aboubakar, '30 resmi maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesinin yürürlüğe girmemesi için sezon sonunda maçlara çıkmadığı iddia edilmişti.

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