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Spor Al-Musrati özür diledi
Spor

Al-Musrati özür diledi

Yeniakit Publisher
2024-04-28 10:23:00 -
Al-Musrati özür diledi

Fenerbahçe derbisinde Fred'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Al-Musrati taraftardan özür diledi.

Süper Lig'de 34. haftada Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisi heyecanı yaşandı. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazanarak ligde şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü. Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati, karşılaşmanın 25. dakikasında, Fenerbahçeli futbolcu Fred'e yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek takımını bir kişi eksik bıraktı.

Al-Musrati, kırmızı kart gördüğü Fenerbahçe derbisinin ardından siyah-beyazlı camiaya seslendi.

Siyah-beyazlı kulübün 11 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslarla birlikte Braga'dan transfer ettiği Al Musrati, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın en pahalı transferi olan 28 yaşındaki Al-Musrati yaptığı açıklamada, tüm taraftarlardan özür diledi.

Al Musrati paylaşımında şunları dile getirdi:
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"Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum."

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan ve Fenerbahçe derbisinde ise kırmızı kart gören Al Musrati'ye sosyal medyada ciddi şekilde tepki gösterdi.

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