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Spor Al Hilal'den bomba ayrılık kararı! Karim Benzema ile yollar resmen ayrıldı!
Spor

Al Hilal'den bomba ayrılık kararı! Karim Benzema ile yollar resmen ayrıldı!

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Al Hilal'den bomba ayrılık kararı! Karim Benzema ile yollar resmen ayrıldı!

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, 38 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 38 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Al-Hilal ve Fransız oyuncu Karim Benzema, karşılıklı anlaşma ile sözleşmelerini feshetme konusunda anlaştı ve böylece Benzema'nın Al-Hilal'in A takımındaki dönemi sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Al-Hilal, Benzema'nın takımda geçirdiği süre boyunca yaptığı katkılardan, hem saha içinde hem de saha dışında sergilediği profesyonellikten, özveriden ve liderlikten dolayı takdirlerini ifade etti. Kulüp, Karim Benzema'ya Al-Hilal formasıyla geçirdiği süre için içten teşekkürlerini ve takdirlerini sunar ve kariyerinin bir sonraki aşamasında kendisine başarılar diler." denildi.

Benzema, Al-Hilal formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 34 maçta 25 gol kaydetti.

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