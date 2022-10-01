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Siyaset Al birini vur ötekine! Ecdada hakarete İmamoğlu desteği
Siyaset

Al birini vur ötekine! Ecdada hakarete İmamoğlu desteği

Osmanlı'ya hakaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 14:17:00 - 2022-10-01 14:18:25
Al birini vur ötekine! Ecdada hakarete İmamoğlu desteği

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve belediye yönetimine, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu törenlerinde yapılan konuşmayla ilgili üç ayrı soruşturma izni verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Tunç Soyer’e destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, “Onca skandala seyirci kalanlar, Tunç Başkanımıza 3 ayrı soruşturma açmış. Sel gider, kum kalır. Siz gideceksiniz, Tunç Soyer kalacak. Yanındayım Başkanım” diye konuştu.

Soyer, geçen 9 Eylül’deki İzmir’in kurtuluşu törenlerindeki konuşmasıyla gündem olmuştu. Soyer, Mustafa Kemal'in sözlerine atıfla şöyle konuşmuştu:

Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soyer’e cevap olarak “Sen Osmanlı’ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın? Be hadsiz, bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı. Ama bu millet bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimde bunlara haddini bildirecek.” demişti.

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