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Siyaset Al birini vur ötekine! CHP'li belediyeler beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyor
Siyaset

Al birini vur ötekine! CHP'li belediyeler beceriksizlikte birbirleriyle yarışıyor

CHP idaresindeki İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar'daki alan, moloz yığınları ve çöplerle doldu. Yaşanan çevre katliamı bölge sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı. Öte yandan Ankara Çankaya’da belediye temizlik işçileri, belediye yönetimiyle anlaşamayınca çöpler caddelerde kaldı. Vatandaşlar güne çöp yığınlarıyla ve pis kokuyla uyandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 12:23:00 - 2021-07-09 12:24:14

CHP'nin çöp, çukur ve çamur belediyeciliği son olarak Ankara ve İzmir'de kendini gösterdi. İzmir'de sanayinin içerisine moloz ve hafriyat atıldı. Ortaya çirkin görüntüler çıktı. Çevre esnafı yaşanan rezaletten dolayı oldukça rahatsızken, belediyenin üzerine düşeni yapmadığı görüldü.

Pek çok iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri yetkililere teslim edilse de esnafın çözüm çağrıları şu ana kadar bir yanıt bulmuş değil.

Ankara da altta kalmadı

Öte yandan benzer bir kriz de belediye yönetini CHP'de olan başkent Ankara'da yaşanıyor. Ankara Çankaya'da belediye temizlik işçileri, belediye yönetimiyle anlaşamayınca çöpler caddelerde kaldı, vatandaşlar güne çöp yığınlarıyla ve pis kokuyla uyandı.

Birçok çöp konteynerinde çöplerin biriktiği, toplanmadığı ve kötü kokular yaydığı görüldü.

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Yorumlar

Mert kaya

Haber isteyen izmir dikiliye baksin.yol diye bir sey yok senelerdir.mahalle aralarinda rezalet toz toprak asfaltsiz yollar..rezalet.
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Acil müdahale....

Halk sağlığı gerekçesi ile hemen o çöpler toplanmalı parası da belediyeden tahsil edilmelidir.
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