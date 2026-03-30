Al Araby TV ofisi hava saldırısına uğradı

Tahran’da Katar merkezli Al Araby TV’nin bulunduğu binaya füze isabet etmesi sonucu canlı yayın kesildi ve en az 10 kişi yaralandı.

Kanal ve İranlı acil durum yetkililerinin verdiği bilgilere göre pazar günü meydana gelen saldırı, televizyon kanalının ofisinin bulunduğu binada ciddi hasara yol açtı.

Al Araby TV’nin Tahran muhabiri Hazım Kallas, saldırı sırasında canlı yayında olduğunu ve füzenin doğrudan binaya isabet ettiğini söyledi.

Kallas, “Ofisten canlı yayındaydım. Bir anda füze binaya isabet etti. Durum son derece tehlikeli. Bina açıkça hasar gördü ve sokakta çok sayıda kişi ne olduğunu görmek için toplandı” dedi.

Muhabirin cep telefonuyla çektiği görüntülerde ofis binası ve çevredeki yapılarda büyük hasar oluştuğu, sokaklarda enkaz parçalarının bulunduğu görülüyor.

Saldırının ardından binadaki personelin güvenliği için ofisin tahliye edildiği bildirildi. Aynı sokakta bulunan bazı binaların da hasar gördüğü, ambulans ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Yetkililer kurtarma ekiplerinin hasarın meydana geldiği noktada çalışmalarını sürdürdüğünü, bölgedeki yolların güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Saldırı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Şubat ayı sonunda başlayan savaşın ardından İran’ın birçok kentinde hava saldırıları düzenlenmiş ve sivil altyapıda ciddi hasar meydana gelmişti.

İran Sağlık Bakanlığı verilerine göre çatışmaların başlamasından bu yana en az 1.937 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 800 kişi yaralandı.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılarda bölgeden haber aktarımı yapan gazetecileri doğrudan hedef aldığı biliniyor.

