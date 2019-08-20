Akyurt Yaşamevi’ne fizik tedavi merkezi

Akyurt Yaşamevi’nde verilen hizmetlerin Türkiye’de bir eşinin daha olmadığını söyleyen Yaşamevi Sorumlusu Halil Kamil Sayın, açılacak olan çok donanımlı fizik tedavi merkezinden tüm vatandaşların yararlanabileceğini belirtti.

Akyurt Vakfı Yaşam evinde yaşlılara özel bakım uygulandığını belirten Sosyal Hizmet Uzmanı Sorumlu Müdürü Halil Kamil Sayın 2001 yılında Akyurt Vakfınca Mete Bora önderliğinde açılan Akyurt Yaşamevi’nde verilen hizmetlerin Türkiye’de bir eşinin daha olmadığını söyledi. Yaşamevinde kalan sakinlerin yaşa bağlı olarak kullandıkları ilaç ve sağlık kontrollerinin 24 saat görevli hemşireler tarafından takip edildiğini ifade eden Sayın, kısa süre içerisinde fizik tedavi merkezinin de hizmete açılacağını kaydetti.

Yaşlılara sınırsız hizmet anlayışı içinde işlerinde uzman kişilerle çalışmalarını sürdürdükleri ifade eden Akyurt Yaşamevi sorumlusu Sayın, sağlık turizmini geliştirmeye yönelik olarak yapılan çalışmalara katılmak üzere önümüzdeki Ekim ayında Akyurt’tan bir heyetle birlikte Almanya’ya gideceğini ifade ederek, fizik tedavi merkezinin ihtiyaç duyulan bazı cihazlarının alınması için gönül dostlarının desteğini beklediğini söyledi.

Çok donanımlı olarak açılacak olan fizik tedavi merkezinden sadece yaşamevi sakinleri değil tüm vatandaşların da yararlanabileceğini belirten Sayın, "Sadece yaşamevi sakinleri değil, ilçe halkının yararına açılacak olan fizik tedavi merkezimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Eksiklerimizin tamamlanması için gönül dostlarına ihtiyacımız var. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Akyurt’a fizik tedavi merkezini kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.