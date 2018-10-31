Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, polisin operasyonu ile 2 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.



Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyfeler Mahallesi'nde E.K. ve T.D.'nin evlerine baskın düzenledi. E.K. ve T.D.'nin evlerinde yapılan aramada 2 kilo esrar, 1 hassas terazi, paketleme malzemeleri ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.K. ve T.D., emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.