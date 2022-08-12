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Spor Akyazı’da Fırtına farkı
Spor

Akyazı’da Fırtına farkı

Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 yenerek ligde ikide iki yapmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 23:11:00 -
Akyazı’da Fırtına farkı

Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor’u ikinci yarıda bulduğu golle 1-0 yenerek ligde ikide iki yapmayı başardı. 3. dakikada Larsen’in sağdan yerden ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Bakasetas’ın şutunda, top yandan auta gitti. 13. dakikada sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Trezeguet’in şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Riberio’nun derinlemesine pasında, ceza alanında El Kaabi’nin röveşata vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır büyük bir tehlikeyi önledi. 29. dakikada Visca’nın araya girerek kaptığı top ile Cornelius’u buluşturdu. Ceza alanı içinde kaleci Erce ile karşı karşıya kalan bu futbolcu, meşin yuvarlağa vurmakta gecikince Erce, tehlikeyi yatarak uzaklaştırdı.

32. dakikada Eren Elmalı’nın soldan ortasında, savunmadan seken topu yakın mesafeden Cornelius, kafayla tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun gelişiminde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 45+2. dakikada Doğucan Haspolat’ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu üstten kornere gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 54. dakikada Lobzhanidze’nin pasında El Kaabi topa sahip olamadı ve savunma topu uzaklaştırdı.

71. dakikada Eren’in pasında oyuna ikinci yarıda giren Abdülkadir Ömür’ün enfes şutu ağlarla buluştu: 1-0.

79. dakikada Djaniny’nin sert şutunu kaleci Erce tokatladı. 81. dakikada Adekugbe’nin ortasında Uğurcan topa sahip oldu.

Müsabakada başka gol olmadı ve Trabzonspor maçı 1-0 kazandı.


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