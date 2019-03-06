Akyarlar’da deniz dibi temizliği

Bodrum’da, “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla geleneksel olarak düzenlenen deniz dibi temizlik çalışmalarına Akyarlar sahilinde devam edildi.

Bodrum Belediyesi çalışanları tarafından oluşturulan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, beş yıldır Bodrum yarımadasının koy ve sahillerini temizleyerek yaz sezonu öncesi yapılan hazırlıklara destek olmaya devam ediyor. Bir sosyal sorumluluk projesi olan “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla başlayan deniz dibi temizlik çalışmaları, çevreyi koruma bilincinin artırılmasına 7’den 70’e önemli katkı sunuyor.

Her hafta farklı bir koyda gerçekleştirilen çalışmada dalış ekibi, bu hafta Akyarlar Koyu’nu temizledi. Akyarlar Koyu’nda yaklaşık bir saat boyunca dalış yapan ekip, denizin dibinde biriken atıkları topladı. Çalışma sonunda denizden 116 kg plastik, 54 kg cam, 17 kg metal, 28 kg tekstil, 18 kg ahşap, 28 kg lastik ve 13 kg teneke olmak üzere toplam 274 kilogram atık çıkarıldı. Kıyıya çıkarılan atıklar ayrıştırılması için Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Yalıkavak Profilo Marina Ortaokulu öğrencileri de öğretmenleri eşliğinde katıldıkları deniz dibi temizliğine destek oldu. Görevliler, etkinliğe katılan öğrencilere atıkların doğaya verdiği zararlar konusunda eğitici bilgiler verdi.