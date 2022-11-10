Akyapı MÜSİAD EXPO’da ilgi odağı oldu

Firma, fuarda yeni projeleriyle beğeni topladı. AKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı ile Hüseyin Dinçel, MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’nın verimli geçtiğini dile getirdiler. Fuarda projelerine övgü yağdığını kaydettiler. Dinçel, “Limonlu Bahçe Konakları, METKAP, Big Country ve yeni sanayi projeleri konseptimiz Ticarethane Hadımköy ile Ticarethane Başakşehir projelerimiz MÜSİAD EXPO’da büyük ilgi gördü. Bu projelerimize talebin de artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Fuarda aldığımız geri dönüşler, gelecek dönemde geliştireceğimiz projelerimiz için de önemli bir referans olacak” dedi.

2022 iyi bir yıldı

Dinçel, şöyle konuştu: “Sektörümüzde büyük bir durgunluğun yaşandığı bir dönemde Limonlu Bahçe Konakları, Big Country ve METKAP olmak üzere 3 büyük projeyi satışa sunduk. Limonlu Bahçe Konakları’nda satışlarımız çok iyi gidiyor. 15 blokta toplam 509 daireden oluşan projemizde 148 adet ticari alan yer alıyor. Satışa çıktığımız ilk günden itibaren büyük bir ilgi gördük. Kaba inşaatımızın yüzde 15’ini tamamladık. Bir diğeri ise villa projemiz olan Big Country. Projemiz, toplam 225 bin metrekare arazi üzerinde 66 bin 489 metrekare inşaat alanından oluşuyor. Tek katlı 126 adet villanın yer aldığı projemiz, bölgenin en iyi deniz ve göl manzarasına hâkim konumunda yer alıyor. Projemizde villalar 750 ila bin 980 metrekare olan bahçe büyüklükleriyle dikkat çekiyor. AKYAPI olarak ayrıca sanayi projelerimizle de sektörde güçlü bir konumdayız. Bu anlamda satışına başladığımız METKAP, AKYAPI’nın ve sektörün en çevreci sanayi projesi olma özelliği taşıyor. 137 adet bağımsız birim bulunan projemiz, kendi bünyesinde barındırdığı arıtma tesisiyle doğaya ve sürdürülebilir bir çevreye doğrudan katkıda bulunuyor. Sanayi yatırımlarımız bizim için konut kadar değerli. Farklı sektörlere yönelik sanayi projelerimize devam edeceğiz.”

Başarı ivmelenecek

2023 yılına da yeni projeleriyle hazırlandıklarını belirten Dinçel, “İlk olarak projelerimizin inşaatını büyük bir hızla sürdürmeye ve arzın talebi karşılamakta zorlandığı sektörümüze fayda sağlamaya devam edeceğiz. Limonlu Bahçe Konakları, Big Country ve METKAP projelerimize olan ilginin devam edeceğini öngörüyoruz. Satışlarımızda sağladığımız başarının daha da ivmeleneceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.