  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?
için kalan
Aktüel

"Akvaryum Adam" ve öğrencileri anı dalışı gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:47:00 -
"Akvaryum Adam" ve öğrencileri anı dalışı gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Guinness rekortmeni "Akvaryum Adam" lakaplı Cem Karabay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel dalış yaptı.

Guinness Dünya Rekorları Kitabına Sualtı Sporları branşından giren ilk ve tek Türk sualtı sporcusu Cem Karabay ve Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekoru Destek Ekibi'ni oluşturan öğrencileri, anı dalışı öncesinde Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü'nde bir araya geldi.

Karabay, ekip arkadaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla hazırlık ve dalış aşamasında dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin bilgi verdi.

Karabay ve ekibi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Gürpınar Sahili'nde ekibiyle günün anısına dalış yaptı.

Suyun altında, üzerinde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ve "Evde kal Türkiyem" yazılı pankart açan Karabay ve ekibi, asker selamı vererek anı dalışını tamamladı.

Anı dalışı, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun isteği ve izniyle gerçekleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı