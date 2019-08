AKUT’tan Marmara Depremi’nin 20. yılında nöbet

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar ekibi, 17 Ağustos Marmara Depreminin 20. yılı kapsamında farkındalık nöbeti tutarak telsizlerden gece yarısı ‘Marmara Depremini Unutmadık Unutturmayacağız’ çağrısı yaptı.

Bundan 20 yıl önce Marmara bölgesinde meydana gelen 17 Ağustos Depreminin yıl dönümünde AKUT Afyonkarahisar gönüllüleri dün gece depremin meydana geldiği saat 03.00’a kadar nöbet tutarak farkındalık oluşturdular. Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer de AKUT ekibini koordinasyon merkezinde ziyaret etti. Daha sonra AKUT ekipleri depremin meydana geldiği saatlerde telsizlerden “17 Ağustos Marmara Depremini Unutmadık Unutmayacağız” çağrısında bulundular.

“Her zaman yeni deprem olacakmış gibi hazır”

AKUT Afyonkarahisar Ekibi Gönüllüsü Mithat Çınar, AKUT olarak 17 Ağustos Depreminin 20. yılında saygı nöbetine devam ettiklerini belirterek “Bugün burada 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depreminin anısına saygı nöbeti için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye genelinde 28 temsilciliğimizde aynı şekilde saygı nöbeti devam ediyor. Bu acıları unutmamak adına, unutturmamak adına her yıl temsili olarak depremin meydana geldiği saate kadar, gece 03.00 sıralarına kadar ekip arkadaşlarımızla bir saygı nöbeti yapıyoruz. Afyon’da 49 gönüllümüzle birlikte bu senede her yıl olduğu gibi rutin olarak saygı nöbetimizde yer aldık. Allah bir daha Türk toplumuna böyle acılar göstermesin. Her zaman yeni deprem olacakmış gibi hazır bir şekilde AKUT olarak bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da depreme karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

"Denizli depremi teyakkuza geçirdi"

Denizli’de meydana gelen deprem nedeniyle son günlerde teyakkuz halinde olduklarını da belirten Çınar, “Geçtiğimiz günlerde üzücü bir deprem yaşadık Denizli’nin Bozkurt ilçesinde. Bizim ilimizden de Dazkırı, Başmakçı, Dinar gibi ilçelerimiz etkilendiler. Köylerde bir takım hasarlar oluştu. Biz de hemen deprem olur olmaz Valiliğimizin yapmış olduğu çağrı üzerine AFAD Afet Koordinasyon Merkezine itikal ettik. İhtiyaç halinde ekibimiz deprem bölgesine hareket etmek üzere hazır durumda bekledi. Halen daha teyakkuz halinde bekliyoruz, ekibimiz ihtiyaç olduğu anda hazır” diye konuştu.