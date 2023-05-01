  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de seçimlere iki hafta kala son anket sonuçları duyuruldu! İşte parti ve adaylarda son durum

Bakan Akar isim vermeden eleştirdi: Koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler

Fatih Erbakan: Milletin değerlerini hedef alan muhalefete cevap 14 Mayıs'ta verilecek!

Konutta yeni Türkiye rezervi müjdesi! Bakan Kurum'dan 'yarısı bizden' açıklaması: Milyonlarca konutu yenileyeceğiz

Alaattin Çakıcı'dan Muhammet Yakut'a: Yiğit olan adamın karşısına dikilir!

Hande Fırat kendine yeni iş kurdu! Bunu yapacak! Herkes şaştı kaldı

Araç sahipleri dikkat: Araç piyasasında ÖTV etkisi! İkinci el otomobil alacaklara 'fiyat' uyarısı! Fiyatlarında yeni dönem

Fatih Erbakan: Allah vermesin...

Teknik arıza Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem ettirdi: Ulan Orhan, ulan Orhan

Bakan Varank duyurdu! O ilçemize yapılacak
Gündem AKUT'tan İstanbul depremi hazırlığı!
Gündem

AKUT'tan İstanbul depremi hazırlığı!

Yeniakit Publisher
2023-05-01 08:44:00 -
AKUT'tan İstanbul depremi hazırlığı!

AKUT, İstanbul depremi için acil müdahale ve kurtarma planı hazırladı.

AKUT, beklenen İstanbul depremi için acil müdaha­le ve kurtarma planını hazırla­dı. Deprem için Trakya ve Ana­dolu’da konuşlanacak 25 ayrı ekibini Acil Durum Yönetimi olarak organize eden AKUT, toplam 3 bine yakın gönüllü, yüzlerce profesyonel ve lojis­tik malzemeye sahip olduğunu belirtti. Plana göre AKUT, yedi gün aralıksız kendine bakıp ia­şesini sağlayabilecek ve vardiya sistemiyle hizmet edecek ope­rasyonel gücüyle arama kurtar­ma faaliyetleri yürütecek.

10 ekibi Trakya Acil Durum Yönetimi (ADY), 15 ekibi Ana­dolu Acil Durum Yönetimi (ADY) altında organize eden AKUT, İstanbul ekibinde afet­zedeler olabileceği düşüncesiy­le, ilk etapta İstanbul ekibini bu planın dışında tutarak, ekibin önce kendi güvenliğini sağla­dıktan sonra yakınlarının gü­venliğini sağlayacağını ve bu­lunduğu bölgede toplumu yön­lendireceğini açıkladı.

İstanbul için özellikle ya­pı stokları ve kentsel dönü­şüm açısından yapılması ge­reken çok şey olduğunu belir­ten AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Baş­kanı Zeynep Yosun Akverdi, “2008’den sonra yapılmış bina­ların depreme karşı dayanıklı olduğunu biliyoruz. 2018 yılın­da ise binaların deprem yönet­meliği değişti ve yeni binalar artık sıkı bir şekilde denetleni­yor; eskisi gibi müteahhitlerin inisiyatifi pek geçerli değil. İs­tanbul’da özellikle kamu bina­larının yüzde 94’ü güçlendiril­di ya da yeniden yapıldı. Ama kentsel dönüşümleri tam ola­rak tamamlamadıktan sonra büyük bir İstanbul depremine hazırız diyemeyiz” dedi.

Acil Toplanma Bölgeleri ve Acil Toplanma Alanları kav­ramlarını algıma konusunda bile kafa karışıklığı olduğuna dikkat çeken Akverdi, “Bunun en önemli nedeni afet kültü­rümüzde eksikliklerin olması. Acil Toplanma Alanları ve Top­lanma Bölgeleri iki farklı olgu; ancak bu iki kavram birbirine karışıyor. Acil toplanma alan­ları deprem olduktan sonra bi­zim güvende olacağımız yer­lerdir. Toplanma bölgeleri ise özellikle büyük bir afetten son­ra yiyecek dağıtılacak, barınma için çadır kurulacak yerlerdir” diye konuştu.

Acil Toplanma Alanları ve Toplanma Bölge­leri’nde kaçak yapılaşmadan dolayı ciddi sorunlara değinen Akverdi “Şehir planlamaları yapılırken bunlara dikkat edil­meli ve doğru kurgulanmalıydı. Maalesef büyük şehirlerimiz­de toplanabileceğimiz boş bir yer yok. Bu bir çıkmaz" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Dünya Gazetesi

AKUT, 251 cana destek oldu
AKUT, 251 cana destek oldu

Yerel

AKUT, 251 cana destek oldu

Macar ekip 'kurtaramadık' demişti! AKUT duyurdu: Yaşıyor
Macar ekip 'kurtaramadık' demişti! AKUT duyurdu: Yaşıyor

Gündem

Macar ekip 'kurtaramadık' demişti! AKUT duyurdu: Yaşıyor

Deprem sonrası akut stres bozukluğuna dikkat!
Deprem sonrası akut stres bozukluğuna dikkat!

Sağlık

Deprem sonrası akut stres bozukluğuna dikkat!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Benzine indirim bir daha geldi! Akaryakıta indirim tarihi: Sürücüler hazırlansın, yolda! 30 Nisan motorin, LPG, akaryakıt güncel fiyatlar
Ekonomi

Benzine indirim bir daha geldi! Akaryakıta indirim tarihi: Sürücüler hazırlansın, yolda! 30 Nisan motorin, LPG, akaryakıt güncel fiyatlar

Akaryakıt indirimi son dakika duyuruldu. Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Güncel akaryakıt fiya..
Dolar | Dolara karşı çözüm için vatandaşlara flaş uyarı, dikkat! Uzmanı dolar almak isteyenlere açıkladı: O tarihten itibaren 25 TL olacak!
Ekonomi

Dolar | Dolara karşı çözüm için vatandaşlara flaş uyarı, dikkat! Uzmanı dolar almak isteyenlere açıkladı: O tarihten itibaren 25 TL olacak!

Altın ve dolarda yaşanan en son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Türkiye'de seçime az günler kala g..
Temel Karamollaoğlu'ndan büyük gaf
Gündem

Temel Karamollaoğlu'ndan büyük gaf

7'li masanın, bugün İzmir'de düzenlediği mitingde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu büyük bir gafa imza attı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23