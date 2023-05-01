AKUT'tan İstanbul depremi hazırlığı!
AKUT, İstanbul depremi için acil müdahale ve kurtarma planı hazırladı.
AKUT, beklenen İstanbul depremi için acil müdahale ve kurtarma planını hazırladı. Deprem için Trakya ve Anadolu’da konuşlanacak 25 ayrı ekibini Acil Durum Yönetimi olarak organize eden AKUT, toplam 3 bine yakın gönüllü, yüzlerce profesyonel ve lojistik malzemeye sahip olduğunu belirtti. Plana göre AKUT, yedi gün aralıksız kendine bakıp iaşesini sağlayabilecek ve vardiya sistemiyle hizmet edecek operasyonel gücüyle arama kurtarma faaliyetleri yürütecek.
10 ekibi Trakya Acil Durum Yönetimi (ADY), 15 ekibi Anadolu Acil Durum Yönetimi (ADY) altında organize eden AKUT, İstanbul ekibinde afetzedeler olabileceği düşüncesiyle, ilk etapta İstanbul ekibini bu planın dışında tutarak, ekibin önce kendi güvenliğini sağladıktan sonra yakınlarının güvenliğini sağlayacağını ve bulunduğu bölgede toplumu yönlendireceğini açıkladı.
İstanbul için özellikle yapı stokları ve kentsel dönüşüm açısından yapılması gereken çok şey olduğunu belirten AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, “2008’den sonra yapılmış binaların depreme karşı dayanıklı olduğunu biliyoruz. 2018 yılında ise binaların deprem yönetmeliği değişti ve yeni binalar artık sıkı bir şekilde denetleniyor; eskisi gibi müteahhitlerin inisiyatifi pek geçerli değil. İstanbul’da özellikle kamu binalarının yüzde 94’ü güçlendirildi ya da yeniden yapıldı. Ama kentsel dönüşümleri tam olarak tamamlamadıktan sonra büyük bir İstanbul depremine hazırız diyemeyiz” dedi.
Acil Toplanma Bölgeleri ve Acil Toplanma Alanları kavramlarını algıma konusunda bile kafa karışıklığı olduğuna dikkat çeken Akverdi, “Bunun en önemli nedeni afet kültürümüzde eksikliklerin olması. Acil Toplanma Alanları ve Toplanma Bölgeleri iki farklı olgu; ancak bu iki kavram birbirine karışıyor. Acil toplanma alanları deprem olduktan sonra bizim güvende olacağımız yerlerdir. Toplanma bölgeleri ise özellikle büyük bir afetten sonra yiyecek dağıtılacak, barınma için çadır kurulacak yerlerdir” diye konuştu.
Acil Toplanma Alanları ve Toplanma Bölgeleri’nde kaçak yapılaşmadan dolayı ciddi sorunlara değinen Akverdi “Şehir planlamaları yapılırken bunlara dikkat edilmeli ve doğru kurgulanmalıydı. Maalesef büyük şehirlerimizde toplanabileceğimiz boş bir yer yok. Bu bir çıkmaz" dedi.
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Kaynak: Dünya Gazetesi