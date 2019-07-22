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Akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetleri hakkında yönerge yayımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal hesabından yaptığı paylaşımda inme vakalarına ilişkin yönergenin yayımlandığını duyurdu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:43
Akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetleri hakkında yönerge yayımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal hesabından yaptığı paylaşımda inme vakalarına ilişkin yönergenin yayımlandığını duyurdu.


Sağlık Bakanlığınca inme vakalarına en hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek üzere koordinasyonun sağlanması, inme birimlerinin Bakanlık tarafından tescili ve hekimlerin yetkilendirilmesi gibi düzenlemeleri içeren yönerge yayımlandı.


Kalp hastalıkları ve kanserden sonra dünya genelinde en sık üçüncü ölüm sebebi olan inmenin, aynı zamanda erişkin yaş grubunda en önemli engellilik kaynağı olduğu belirtilen paylaşımda, "Ülkemizde inme sıklığı erişkin nüfusta binde 1-2 kişi seviyesindedir ve yılda ortalama 50 ila 100 bin yeni inme vakası yaşanmaktadır. Beyin ana damarlarının kan pıhtısı ile ani tıkanmasıyla ortaya çıkan akut inmede tedavinin başarısı, beyin hücreleri tamamen ölmeden damar açıcı yöntemlere başlanabilmesine bağlıdır. Bu hassas sürecin yönetilmesi ve hastaların en kısa zamanda damar açıcı tedaviye ulaştırılması, kapsamlı bir organizasyonu ve koordinasyonu gerektirmektedir” ifadeleri kullanıldı.


Paylaşımda, akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetleri hakkında yönerge ile Türkiye’de inme hastalığına bağlı ölüm ve sakatlıkları önemli ölçüde azaltmayı ve hastalık sonrası yaşam kalitesinin yüksek seviyede tutulabilmesinin hedeflendiği açıklandı.


Buna göre, nöroloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım yatağı gibi kaynaklara sahip kamu, üniversite ve özel hastanelerde inme birimleri yapılandırılarak tescil işlemi başlatılacağının altı çizilen açıklamada, “Bilimsel komisyon tarafından izlenecek olan merkezlerden idealin altında klinik sonuçları olanlar denetim altına alınacak. Akut inmeye müdahale edecek hekimler, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilecek ve insan kaynağının geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri zorunlu olacak. Yönerge ile ayrıca hastaların hızla uygun merkezlere sevk edilmesi için hükümler ve algoritmalar belirlendi ve İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde koordinasyon komisyonları kurulması zorunluluğu da getirildi” ifadeleri kaydedildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:43
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