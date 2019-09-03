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AKUT Eskişehir ekibi Harmankaya Kanyonunda incelemelerde bulundu

AKUT Eskişehir ekibi, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonuna giderek incelemelerde bulundu.

03 Eylül 2019 Salı 11:00
AKUT Eskişehir ekibi Harmankaya Kanyonunda incelemelerde bulundu

AKUT Eskişehir ekibi, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonuna giderek incelemelerde bulundu. Olası arama kurtarma kurtarma durumunda ekip, hızlı müdahalede bulunmak için çalışmalar gerçekleştirdi.


Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan, ikisi büyük onlarca şelalenin yer aldığı 3 kilometrelik Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı, yerli ve yabancı doğaseverler ile adrenalin tutkunlarını uğrak yeri durumunda. Toplam 260 hektar alana sahip 3 kilometre uzunluğundaki kanyona teknik malzemesi olmayan ve tecrübesiz kişilerin girmeleri kazaya davetiye çıkartıyor.


Yakın zamanda yaşanan sel olayları akabinde kanyon içindeki değişiklikleri kontrol etmek için AKUT Eskişehir ekibinden 5 kişi kanyona girdi. Tecrübeli ekip, kanyon içerisinde yaşanabilecek kazalara hızlı müdahale edebilmek için çalışmalarda bulundu. Üç kilometrelik alanda tarama yapan ekip, daha sonra civar köylerden de yaşanan sel olayları hakkında bilgi aldı.


Kanyona girmek isteyenlere çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunan AKUT Eskişehir ekibi, “Kanyona girecek kişilerin bölge jandarma ekiplerine girmeden ve çıkınca bilgi vermeleri muhtemel kazalara hızlı müdahale için önemli. Kanyon tecrübeli bir ekiple 5-6 saatlik bir sürede geçilebilmektedir. Yağış öncesi ve hemen sonrası kanyona girmek tehlikelidir. Kanyondaki su debisi, su ısısı, kanyonu geçecek ekibin bilgi seviyesi ve malzeme durumu önemlidir” diye belirtti.


Ayrıca ekip, kanyonun teknik malzeme ve tecrübesi olmayan kişilerce geçilmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:00
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