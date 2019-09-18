Akupunktur nedir? Hangi hastalıkları iyileştirir?

Çin tıbbının vazgeçilmez tedavilerinden biri olan akupunktur, batırılan iğnelerin, bölgeyi ve sinirleri uyarması prensibine dayalıdır. Peki ama akupunktur tedavisi nasıl uygulanır? Akupunktur zayıflatır mı? Akupunktur hangi hastalıkları iyileştirir? İşte bütün detaylar...

Akupunktur, cilt üzerindeki belirli noktalara çok ince iğnelerin batırılması ve bu noktaların uyarılması prensibine dayanan bir uygulamadır. Geleneksel Çin tıbbının ayrılmaz bir parçasıdır. Vücudun enerji akışını dengeleyerek organizmanın kendi kendini iyileştirme gücünü artırmasına yardım eder.

Akupunktur nedir? Akupunktur faydaları nelerdir?

İğneler tedavisi planlanan hastalığa bağlı olarak seçilen noktalara batırılır. Hasta genellikle sadece iğnelerin ilk batırıldığı anda çok hafif bir ağrı hisseder. Bir süre sonra, tedavi edilen bölgelerde hafif bir sıcaklık hissi gelişebilir. 20-30 dakika sonunda iğneler ciltten çıkarılır.

Hangi hastalıklarda akupunktur uygulanır?

Baş ağrısı

Sindirim sistemi hastalıkları

Migren

Sırt ağrısı



Alerjiler

Kadın hastalıkları

Doğum

Psikiyatrik rahatsızlıklar

Romatizmal şikayetler



Kronik solunum yolu hastalıkları

Zayıflama

Sigara bırakma

Akupunktur ile zayıflamanın prensibi nedir?

Akupunktur vücudun enerji akışını etkileyerek aşağıdaki mekanizmalarla zayıflamaya yardım ettiği söyleniyor;

Metabolizmayı hızlandırmak

İştahı azaltmak

Beyindeki açlık merkezini baskılamak

Stresi azaltmak

Bu sayede kişinin kilo vermesi, kendi iradesiyle yiyeceklerden uzaklaşması sağlanıyor. İğnelerin vücuttaki etkileri ise şu şekildedir;