Akupunktur nedir? Hangi hastalıkları iyileştirir?
Çin tıbbının vazgeçilmez tedavilerinden biri olan akupunktur, batırılan iğnelerin, bölgeyi ve sinirleri uyarması prensibine dayalıdır. Peki ama akupunktur tedavisi nasıl uygulanır? Akupunktur zayıflatır mı? Akupunktur hangi hastalıkları iyileştirir? İşte bütün detaylar...18 Eylül 2019 Çarşamba 08:20
Çin tıbbının vazgeçilmez tedavilerinden biri olan akupunktur, batırılan iğnelerin, bölgeyi ve sinirleri uyarması prensibine dayalıdır. Peki ama akupunktur tedavisi nasıl uygulanır? Akupunktur zayıflatır mı? Akupunktur hangi hastalıkları iyileştirir? İşte bütün detaylar...
Akupunktur, cilt üzerindeki belirli noktalara çok ince iğnelerin batırılması ve bu noktaların uyarılması prensibine dayanan bir uygulamadır. Geleneksel Çin tıbbının ayrılmaz bir parçasıdır. Vücudun enerji akışını dengeleyerek organizmanın kendi kendini iyileştirme gücünü artırmasına yardım eder.
Akupunktur nedir? Akupunktur faydaları nelerdir?
İğneler tedavisi planlanan hastalığa bağlı olarak seçilen noktalara batırılır. Hasta genellikle sadece iğnelerin ilk batırıldığı anda çok hafif bir ağrı hisseder. Bir süre sonra, tedavi edilen bölgelerde hafif bir sıcaklık hissi gelişebilir. 20-30 dakika sonunda iğneler ciltten çıkarılır.
Hangi hastalıklarda akupunktur uygulanır?
- Baş ağrısı
- Sindirim sistemi hastalıkları
- Migren
- Sırt ağrısı
- Alerjiler
- Kadın hastalıkları
- Doğum
- Psikiyatrik rahatsızlıklar
- Romatizmal şikayetler
- Kronik solunum yolu hastalıkları
- Zayıflama
- Sigara bırakma
Akupunktur ile zayıflamanın prensibi nedir?
Akupunktur vücudun enerji akışını etkileyerek aşağıdaki mekanizmalarla zayıflamaya yardım ettiği söyleniyor;
- Metabolizmayı hızlandırmak
- İştahı azaltmak
- Beyindeki açlık merkezini baskılamak
- Stresi azaltmak
Bu sayede kişinin kilo vermesi, kendi iradesiyle yiyeceklerden uzaklaşması sağlanıyor. İğnelerin vücuttaki etkileri ise şu şekildedir;
- Daha hızlı tokluk hissedilir.
- Açlık hissinde azalma olur.
- Aşırı yeme ortadan kalkar
- Metabolizma ve yağ yakımı hızlanır.
- Toksinler vücuttan atılır.
- Hastalar kendilerini daha sakin, daha dengeli ve aynı zamanda daha aktif hissederler.
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