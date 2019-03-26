Bedenimiz üzerinde sayısız beyni uyaran "olağaüstü noktalar" var. Bazen bu noktaları hemen her gün hepimiz bilip bilmeyerek basınç veya ovarak yaparak uyarıyoruz. Meselâ akşamları başımızın ön kısmı ağrıdığında gözlüklerimizi çıkartıp kaşlarımızın iç başlangıç alanını baş ve işaret parmağımızla uyarırız. Şakaklarınızı ovduğunuzu hatırlayın. Bazen de akşam yakınlarımıza omuzlarımızı ovdurmaz mıyız.. Olayın çıkış noktası bu.. Hassas noktalar üzerinden beyni uyarmak!

Bir dönem ülkemizde bu usulü uygulamak isteyenlere karşı cadı avı başlatılmıştı. "Kocakarı yöntemi" diye alternatif tıbbî her yöntem karalanırken, akupunktur da bundan nasibini almıştı. Bazı gazeteci kılıklı budala tipler yüzünden birçok insan cezaevlerini boyladı.

Fakat artık akupunktur tedavi üniversitelerde dahi okutulur hale geldi. Kürsüleri kuruldu.

Olağanüstü noktalar tıbbı

Akupunktur 3000 yıllık bir geçmişi olan tedavi usulü. 60'lı yıllarda "bilimsel budalalık" diyebileceğimiz bir dönemde ülkemizde bu usulü uygulamak isteyenlere karşı cadı avı başlatılmıştı. "Kocakarı yöntemi" diye alternatif tıbbî her yöntem karalanırken, akupunktur da bundan nasibini almıştı.

Bazı gazeteci kılıklı budala tipler yüzünden birçok insan cezaevlerini boyladı. Böyle bir insanın el verdiği oğlu ile bizzat tanıştım. Hâlâ bu ülkede araştırmacı gazeteci diye geçinen cadı avcısı tip yüzünden babasını kaybeden adam, benim "şoför illeti" denilen, açık pencere ile uzun seyahatten kaynaklanan bel tutulmamı ben de gazeteci olduğum için korka korka tedavi etmişti.

Fakat artık akupunktur tedavi üniversitelerde dahi okutulur hale geldi. Kürsüleri kuruldu.

Kimler faydalanabilir

Kuşkusuz herkese, her hastaya akupunktur uygulanmıyor.

-Sigara bırakmak isteyenler

-Obezite sorunu yaşayanlar

-Migren ve çeşitli baş ağrısı çeken kişiler

-Bel ve boyun fıtığı çekenler

-Depresyon geçirenler

-Sinüzit illeti olanlar

-Yüz felci geçirenler

-Omuz ve sırt ağrısı olanlar

-Romatizmalılar

-Alerjisi olanlar ve daha birçok alanda rahatsızlığı olanlar akupuntur tedavisinden faydalanabiliyor.

Öncelikle hasta uzman doktor tarafından muayene edildikten, gerekli laboratuvar ve radyolojik tahlillerden sonra teşhis konur. Hasta muayene masasına hastalığın yeri ve hastanın durumuna göre yüz üstü veya sırtüstü uzanır veya oturur.

Akupunkturda çok çeşitli iğneler var

Bunlardan en çok kullanılanı çelik iğnelerdir. Bu iğneler hemen hemen kıl inceliğinde ve aynı zamanda çok sivridirler.

İğnelerin uzunluğu 0,5–8 cm arasındadır. Kalınlıkları ise 0,16 ile 0,5 mm arasında değişir. İğneler genellikle bir kullanımlıktır.

Hekim çok özel bir yöntemle hiç acı duyurmadan cilt altı veya kas içine batırır.

Bazen bu noktalar 20–30 saniye uyarılıp iğneler çıkarılır. Çoğunlukla akupunktur iğneleri uygulandıktan sonra hasta genellikle sakin bir kabin veya odada 15 ile 45 dakika yatar.

Akupunkturda seansların sayısı hastalığın tipi, süresi ve hastanın yaşına göre farklılık gösterir.

Bu 3 ila 30 seans hatta daha uzadığı durumlarda olabilir. Genellikle 7–12 seans bir kür olarak kabul edilir. Her kür arasında 5 ila 10 gün ara verilir. Hastalığın seyrine göre kürlerin uzunluğu ayarlanır.

Bazı durumlarda kulaklara 5 ila 15 gün kalıcı raptiye biçiminde iğne uygulanabilir.