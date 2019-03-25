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Akülü aracına Salihli Belediyesi ile kavuştu

Salihli Belediyesi, ilçeye bağlı Durasıllı Mahallesinde yaşayan bedensel engelli 60 yaşındaki Hakim Ömer Gencer’e akülü tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmadı.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:54
Akülü aracına Salihli Belediyesi ile kavuştu

Salihli Belediyesi, ilçeye bağlı Durasıllı Mahallesinde yaşayan bedensel engelli 60 yaşındaki Hakim Ömer Gencer’e akülü tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmadı.


Durasıllı Mahallesinde yaşayan ve 22 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yürüyemeyen 60 yaşındaki Hakim Ömer Gencer’e Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Belediye Durasıllı Mahalle sorumlusu Mustafa Piren, Gencer’e evinde ziyaret ederek akülü sandalyesini teslim etti.


Salihli Belediyesi olarak sosyal projeleri önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara imkanları ölçüsünde destek verdiklerini vurgu yaparak, “Bizden akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan vatandaşımızın talebini yerine getirdik. Ömer amcamız akülü aracını sağlıklı günlerde güle güle kullansın” dedi.


Akülü aracına kavuşan Hakim Ömer Gencer ise “Bu araç sayesinde daha rahat hareket edebileceğim” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:54
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