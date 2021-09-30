Akü ve kablo hırsızları tutuklandı

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Batman merkez ve Beşiri ilçelerinde toplam 6 baz istasyonundan meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili JASAT tarafından yapılan çalışmalar sonucu kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren şüphelilerin F.K., B.Ş., V.Ö., A.K. ve E.E. isimli şahıslar olduğu tespit edildiği belirtildi.

Devam eden çalışmalarda şüphelilerin çalmış oldukları 48 akü ve bakır kabloların hurdacı A.K. isimli şahsa satmış olduklarının belirlendiği ifade edildi.

Olayın şüphelilerini yakalamaya yönelik icra edilen operasyon sonucunda şüphelilerden B.Ş., A.K., F.K. ve V.Ö. isimli şahısların şehir merkezinde operasyon sonucu yakalandığı kaydedildi.

F.K. V.Ö. ve B.Ş. isimli şahısların Batman Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği belirtilen açıklamada, şüpheli A.K. isimli şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, şüpheli E.E. isimli şahsın yakalama çalışmalarının ise devam ettiği ifade edildi.