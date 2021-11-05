AKÜ sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar 5.11.2021 günü izleyen 10 iş günü içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen başvuru yapılabilecektir.

4-B İş Talep Formu Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından formlar kısmından temin edilecektir.

Başvurular; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Birimine (Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/ Gazlıgöl Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR) yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup, adaylar atamaya hak kazandığı takdirde evrak aslı (geri iade edilmek üzere) veya noter tasdikli örneği/barkodlu internet çıktısı istenilecektir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (272) 218 15 80 nolu telefondan bilgi alınabilecektir.

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