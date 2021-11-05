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Ekonomi AKÜ sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

AKÜ sözleşmeli personel alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”ın Ek 2. maddesine göre aşağıda belirtilen unvanlarda çalıştırılmak üzere Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 14:01:00 -
AKÜ sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaatlar 5.11.2021 günü  izleyen  10  iş  günü  içerisinde  (mesai bitimine kadar) şahsen başvuru yapılabilecektir.

4-B   İş  Talep   Formu   Afyon   Kocatepe  Üniversitesi   Personel  Daire  Başkanlığı   web sayfasından formlar kısmından temin edilecektir.

Başvurular; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Birimine (Ahmet  Necdet  Sezer  Kampüsü/ Gazlıgöl  Yolu  Üzeri  AFYONKARAHİSAR)  yapılacak  olup, istenilen  belgeler  eksiksiz  olarak  teslim edilecektir.  Eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  geçersiz sayılacaktır.

NOT:  Ülkemizde  de  görülmekte  olan  COVID-19  pandemisi  nedeniyle  halk  sağlığını korumak   amacıyla;   Başvurular   Şahsen   yapılacağından   başvuru   esnasında   evrak   kontrolü yapılmayacak  olup,  eksik  belge  ile  başvuru  yapılmamalıdır.  İlan  şartlarına  uygun  olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru  için  istenilen  belgelerin  asılları  istenilmeyecek  olup,  adaylar  atamaya  hak kazandığı  takdirde  evrak  aslı  (geri  iade  edilmek  üzere)  veya  noter  tasdikli  örneği/barkodlu internet çıktısı istenilecektir.

Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  1  (bir)  tanesine  müracaat  edebilecektir.  Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (272) 218 15 80 nolu telefondan bilgi alınabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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