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Akü hırsızları, Karaman'ı canından bezdirdi

Karaman'daki araçlardan toplamda 491 akü çalan ve jandarma tarafından gözaltına alınan 2 hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:41
Akü hırsızları, Karaman'ı canından bezdirdi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde son dönemlerde araçlardan akü çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri çalışma başlattı. Polisin de desteğiyle çalışmasını sürdüren jandarma, ilçenin farklı noktalarındaki Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu aküleri çalan kişilerin 07 PT 213 plakalı kamyonetle Antalya'dan Mersin'e gitmek üzere oldukları belirlendi.

Kamyonet, Mersin'in Bozyazı ilçesinde jandarma tarafından durduruldu. Yapılan aramada kamyonetin kasasında bir kısmı aynı ilçeden çalınan 491 adet akü olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan Ö.D. (30) ve T.Ö. (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen akülerin de sahipleri belirlendikten sonra teslim edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:41
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. Karaman
  4. Ermenek
  5. Akü hırsızları
  6. Hırsızlık

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