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Ekonomi AKÜ 1 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

AKÜ 1 Öğretim Üyesi alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 13:56:00 -
AKÜ 1 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacak. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecek.

Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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