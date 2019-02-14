Aktörler farklı, senaryo aynı

Türkiye, 31 Mart'ta tarihinin en kritik yerel seçimlerine gitmeye hazırlanırken, sandıkta istediğini alamayacaklarını anlayanlar, kirli bir algı operasyonu başlattı. 28 Şubat sürecinde, ‘çeşitli bahanelerle’ Erbakan’ı yalnız bırakanlar, şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnızlaştırmak için düğmeye bastı. Erdoğan ile mütedeyyin kesim arasındaki kadim gönül bağını koparmak isteyenler, ‘suret-i haktan’ görünerek, ‘darbe’ güzellemeleri yapmaya başladı. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere Türkiye aleyhine faaliyet yürüten terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonları, ‘özgürlüklerden kopuş’ olarak değerlendiren sözde kanaat önderleri, dış güçlerin ekmeğine yağ sürer hale geldi.

Konu ile ilgili Akit’e açıklamalarda bulunan Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, “AK Parti iktidarlarının darbe dönemleriyle kıyaslanması asla kabul edilebilir bir şey değil. Doğru da değil. 12 Eylül’ü, 28 Şubat’ı yaşadık biz. Bu toplum darbeciler eliyle neler yaşadı. Erdoğan yalnızlaştırılmaya çalışılıyor, buna müsaade etmemek lazım” dedi.

Siyaset Bilimci Murat Akan ise, “Yapay bir muhafazakar muhalefet oluşturmak isteniyor. Erdoğan’ı sandıkta deviremeyeceklerini bilenler, tabanıyla arasında sorun varmış algısı oluşturmaya çalışıyor” dedi.