Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, 15 Temmuz Şehitler Parkı içinde toplam bin 12 metrekare alan üzerine inşa ettiği ve tüm engelli gruplarının faydalanacağı Aktif Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda açtığı, tüm engelli gruplarının kullanımına uygun şekilde inşa edilen Aktif Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına ve gelişimlerine uygun olarak düzenlenen merkezde müzik atölyesi, spor salonu, bilgisayar atölyesi, özel çocuklar için okul öncesi çocuk gelişim sınıfı, hobi ve boyama atölyeleri, seminer salonu ve idari birimler yer alıyor. Engelli bireylerin zamanlarını aktif şekilde değerlendirebilecekleri, yeni ürünler ortaya çıkarabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri Aktif Yaşam Merkezi haftanın 7 günü hizmet verecek.

Engelliler çeşitli ürünler üretecek

Merkezde bulunan spor salonundan özel çocuklar ve otizm spektrum bozukluğu olan minikler ve gençler yaralanacak. Çocuk gelişim sınıfı, okul öncesi özel eğitime ihtiyaç duyan engelli 4-6 yaş arası bireylerin kullanımına açık olacak. Hobi atölyeleriyle birlikte farklı engel grupları çeşitli ürünler üretecek. Atölyelerde taş boyama, magnet yapımı, ahşap boyama, örgü örme ve maske boyama mesleklerini öğrenecek. Aktif Yaşam Merkezi’nin tüm atölye, sınıf ve birimlerinde alanında uzman eğitmenler ile personeller görev yapacak. Toplam bin 12 metrekare alan üzerine kurulan ve tek kattan oluşan Aktif Yaşam Merkezi’nden engelli bireylerin aileleri de yararlanacak. Merkezde engelli bireyler ve aileleri sosyal hizmet uzmanları eşliğinde psiko sosyal destek alabilecek. Alan içinde oluşturulan psiko sosyal servisi, bireysel ve grup çalışmaları yaparak engelli bireyler ile ailelerine çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Aktif Yaşam Merkezi alanı içinde oluşturulan artı 1 kafe ise down sendromlu bireylerin desteğiyle işletilecek. Hem farkındalık oluşturacak hem de down sendromlu bireylerin sosyalleşmelerini sağlayacak olan kafe herkese açık olacak. Artı 1 kafede engellilerin kendi performanslarını sergileyebilecekleri sahnede yer alıyor.