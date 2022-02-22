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Ekonomi Aktaş Belediyesi memur alımı yapıyor
Ekonomi

Aktaş Belediyesi memur alımı yapıyor

Niğde İli Aktaş Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 15:08:00 -
Aktaş Belediyesi memur alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar sözlü sınava katılabilmek için; Adaylar   başvuru   esnasında   istenilen   belgeler   ile   04.04.2022   tarihinden   06.04.2022 tarihine   kadar   saat   17.00’ye   kadar   (mesai   günlerinde   08.00   -   17.00   saatleri   arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

-   Elektronik ortamda, Belediyemiz www.aktas.bel.tr internet adresine,

-   Şahsen  veya  iadeli  taahhütlü  posta  yolu  ile  Aktaş  Belediyesi   Cumhuriyet  Mah. Belediye Cad. No: 1 Aktaş Belediyesi NİĞDE adresine gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

-   Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

-   Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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