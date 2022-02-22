Aktaş Belediyesi memur alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar sözlü sınava katılabilmek için; Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 04.04.2022 tarihinden 06.04.2022 tarihine kadar saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini;

- Elektronik ortamda, Belediyemiz www.aktas.bel.tr internet adresine,

- Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Aktaş Belediyesi Cumhuriyet Mah. Belediye Cad. No: 1 Aktaş Belediyesi NİĞDE adresine gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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