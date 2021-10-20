Aksungur SİHA nedir? Aksungur SİHA kim üretti? Aksungur SİHA teknik özellikleri
Türkiye AK Parti iktidarıyla yerli ve milli sanayide adeta bir çığır açıyor. Geçtiğimiz aylarda TSK’ya pesim edilen TİHA’dan sonra son dakika bir müjdesi daha geldi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen AKSUNGUR SİHA'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildiğini açıkladı. Peki Aksungur SİHA nedir? Aksungur SİHA teknik özellikleri.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA'nın testlerini başarıyla tamamlayarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı. İsmail Demir, Aksungur SİHA'nın özellikleri hakkında," 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip." bilgisini verdi.
Aksungur SİHA nedir?
Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Kesintisiz Çok Rollü İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri için ANKA-AKSUNGUR İHA Sistemi; gündüz/gece İstihbarat, Gözetleme, Keşif ve Taarruz Görevleri’ni EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere silahlarla icra eden Orta İrtifa Uzun Havada Kalışlı bir İnsansız Hava Aracı Sistemidir. AKSUNGUR 40000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motoruna sahiptir.
Aksungur SİHA teknik özellikleri
Kanat Açıklığı
24 m
(78.7 ft)
Yatay Uzunluk
11.6 m
(38 ft)
Havada Kalış Süresi
50 Saat
Maksimum İrtifa
40.000 ft (MSL)
Faydalı Yük Kapasitesi
750+ kg
Azami Kalkış Ağırlığı
3.300 kg
Link Menzili
250+ km
Motor Tipi
PD-170 Çift Turbo Dizel
Motor Gücü
2x170 hp (Deniz Seviyesi, ISA)
Taaruz/Deniz Karakol Görevi
750 kg Harici Yük ile
25 kft'te 12 saat
Motor Tipi
PD-170
Çift Turbo Dizel
Motor Gücü
2x170 HP
(Deniz seviyesi, ISA)
Her bir kanatta 500 kg, 300 kg ve 150 kg kapasiteli 3 adet silah istasyonu
TEBER-81
(Lazer Güdümlü Mk-81)
TEBER-82
(Lazer Güdümlü Mk-82)
LUMTAS
MAM-L
Cirit
MAM-C
HGK-3
(Hassas Güdüm Kiti)
KGK (82)
(Kanatlı Güdüm Kiti)
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