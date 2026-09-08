Aksu'daki yangında tahliye edilen 105 köpek Büyükşehir'in bakımevine nakledildi

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde çıkan orman yangını; ağaçlar, evler ve insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Yangın nedeniyle tahliye edilen Aksu Hayvan Barınağı'ndaki 105 köpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in talimatıyla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT ekipleri, yangının ilk çıktığı andan itibaren AFAD koordinasyonundaki çalışmalara destek veriyor. Gece boyu çalışmaları yerinde izleyerek bilgi alan Özdemir, günün ilk ışıklarıyla Büyükşehir ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığını ve bölgeye kumanya ulaştırıldığını belirtti.

Özdemir, "Yangın ağaçlarımız, evlerimiz ve insanlarımız kadar doğada yaşayan canlıları da etkiliyor" dedi. Özdemir, yangının ilk anından itibaren veteriner hekimlerle birlikte yangından etkilenen hayvanların yanında yer aldıklarını da söyledi.

Alevler Aksu Belediyesi'nin bakımevine yaklaştı

İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken Büyükşehir Belediyesi veterinerleri de yangın bölgesindeydi. Korku ve panik halindeki, alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara ilk müdahale Sahipsiz Hayvan Acil Müdahale Aracı ile yapıldı. Tedavi ve bakıma ihtiyaç duyan hayvanları ise vatandaşlar bakımevine getirdi.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Aslı Kılıç, yangın ihbarının gelmesiyle acil müdahale ve Hayvan Koruma Kontrol ekiplerinin sahaya yönlendirildiğini anlattı. Veteriner hekimler bölgede tarama yaparken yangının Aksu Belediyesi'ne ait bakımevine yaklaştığı bilgisi ulaştı. Kılıç, "Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu Belediyesi ve yangın bölgesinde bulunan hayvanseverlerimizin iş birliğiyle köpeklerimizi Büyükşehir Belediyesi Bakımevi'ne güvenli şekilde naklettik" dedi.

Solunum desteği devam ediyor

Kılıç, yangından ve dumandan etkilenen hayvanlara ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığını belirterek, "Dumandan etkilenen hayvanlarımıza hayvan ambulansımızda ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdik. Şu anda bakımevimize nakledilen 105 köpeğimizin genel sağlık durumu iyi. Dumandan etkilenen hayvanlarımız için solunum desteğimiz devam ediyor" diye konuştu.

Bakımevinde oksijen desteği sağlanan hayvanların sağlık durumu görevli veteriner hekimler tarafından yakından takip edildi. Gözleri dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık bulunan hayvanların tedavi ve bakımı da yapıldı.

Hekimler, hayvanların güvenli şekilde nakledilmesinin ardından yeniden yangın bölgesine döndü. Bakımevine getirilen hayvanların sağlık takibi sürüyor.