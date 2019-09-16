Aksu Belediyesinden sünnet şöleni

Aksu Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen sünnet etkinliğinde 250 çocuk sünnet ettirildi. Düzenlenen şölende ise çocuklar aileleri ile doyasıya eğlendi.

Aksu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği sünnet şölenine Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Tevfik Fuat Cebeci, MHP İlçe Başkanı Ahmet Bulut, meclis üyeleri ve pek çok konuk katıldı. 4 sanatçının sahne aldığı gecede herkes doyasıya eğlendi. Aşık Kazanoğlu’nun sahnesi ile başlayan şenliklerde Kader Kısa, Şaban Gürsoy ve Ramazan Kale sahneye çıkarak Aksuluları doyasıya eğlendirdi.

Eşi Ümmü Şahin ile şölene ev sahipliği yapan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin sünnet çocukları ile tek tek ilgilendi. Şahin gecede yaptığı konuşmada belediyelerin asli görevlerinin yanı sıra sosyal etkinliklere de önem verdiklerini söyledi. Aksu Kaymakamı Aydın Ergün’ün ekip başlığında tüm kamu kurumları ile ortak hareket ederek Aksu’yu bir yerlere getirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Şahin, “Gıpta ile bakılacak bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyoruz” dedi.