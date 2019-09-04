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Aksoylu’dan Başkan Aksun’a veda ziyareti

Erzincan’da ki görevinin sona ermesi sebebiyle Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’a makamında veda ziyaretinde bulundu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
Aksoylu’dan Başkan Aksun’a veda ziyareti

Erzincan’da ki görevinin sona ermesi sebebiyle Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’a makamında veda ziyaretinde bulundu.


Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Aksun, “2 yıl önce Erzincan İl Jandarma Komutanı olarak atanan Hasan Aksoylu komutanımız göreve geldiği ilk günden bu yana vatanımızın güvenliği, vatandaşımızın huzuru için gece gündüz demeden çalıştı. Bu süreçte terörle mücadelede başarılı operasyonlara imza atan komutanımız Erzincan’da teröre göz açtırmadı. Şehrimizin güvenliği, ülkemizin bekası için göstermiş olduğu üstün gayret ve fedakârca çalışmalarından dolayı komutanımıza şahsım ve hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyor, yeni görev yerinde kendilerine başarılar diliyorum” dedi.


Başkan Aksun günün anısına Aksoylu’ya hediye takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
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