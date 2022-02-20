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Gündem Akşener'le Erol Evgin buluştu, ortalık vıcık vıcık oldu
Gündem

Akşener'le Erol Evgin buluştu, ortalık vıcık vıcık oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Erol Evgin konserini takip etti. Evgin ve Akşener'in karşılıklı övgüleri, "Al gülüm ver gülüm" sözünü akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 12:54:00 - 2022-02-20 12:56:36
Akşener'le Erol Evgin buluştu, ortalık vıcık vıcık oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Erol Evgin konserini takip etti. Evgin, kendisini ön sıradan izleyen Akşener için “Bu akşam mangal yürekli bir hanımefendi de var aramızda” diyerek yalakalıkta sınır tanımadığını gösterdi. Akşener ise sosyal medya hesabından "Bu akşam değerli sanatçımız Erol Evgin’in konserindeydik. Kalbiyle sesinin aynı anda eşlik ettiği şarkılarıyla muhteşem bir akşam yaşattı… Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda hissedersiniz ya, işte öyle bir şey" paylaşımı yaparak, Evgin'in yalakalığına aynı tonda mukabelede bulundu.

 

 

 

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