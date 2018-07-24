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Akşener'in yardımcısından skandal paylaşım: Secde ederim

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Şeker, şirke girilebilecek bir cümle sarfeden skandal bir tweet attı.

24 Temmuz 2018 Salı 20:35
Akşener'in yardımcısından skandal paylaşım: Secde ederim

YENİAKİT.COM.TR -  Genel başkanı Meral Akşener'in istifasıyla kurultaya gitmeye hazırlanan İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı skandal bir paylaşım yaptı.

Allah'tan başka kimseye secde edilmeyeceğini emreden İslam dinine göre şirke sokacak olan bir cümle sarfeden Akşener'in yardımcısı Fatih Mehmet Şeker, "İşinin ehli olan her insanı aziz bilirim ve o insanın huzurunda secde ederim...Demem o ki her insan kendi işini yapsın..." ifadelerinde bulundu.

Meral Akşener ise Anıtkabir'e gittiğinde "İmanımızı tazelemek için buradayız" sözleriyle büyük tepki çekmişti.

İşte skandal o paylaşım:

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 20:35
  1. Meral Akşener
  2. İYİ Parti
  3. Fatih Mehmet Şeker

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  • ismail hakki efendiismail hakki efendi29 dk önce
    bu seytan lardan hayir gelirmi ulkemize buyur bir sapik daha
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