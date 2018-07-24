Akşener'in yardımcısından skandal paylaşım: Secde ederim

YENİAKİT.COM.TR - Genel başkanı Meral Akşener'in istifasıyla kurultaya gitmeye hazırlanan İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı skandal bir paylaşım yaptı.

Allah'tan başka kimseye secde edilmeyeceğini emreden İslam dinine göre şirke sokacak olan bir cümle sarfeden Akşener'in yardımcısı Fatih Mehmet Şeker, "İşinin ehli olan her insanı aziz bilirim ve o insanın huzurunda secde ederim...Demem o ki her insan kendi işini yapsın..." ifadelerinde bulundu.

Meral Akşener ise Anıtkabir'e gittiğinde "İmanımızı tazelemek için buradayız" sözleriyle büyük tepki çekmişti.

İşte skandal o paylaşım: