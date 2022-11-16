  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akşener'in tweetine Ekrem İmamoğlu'ndan yorum: Daha ne desin?
Gündem

Akşener'in tweetine Ekrem İmamoğlu'ndan yorum: Daha ne desin?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında "Aday olacak mısınız?" sorusuna ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tweetine cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 23:51:00 - 2022-11-16 23:55:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aday olacak mı?

(Acaba aday olur muyum diye bir hevesiniz var mı?) Ben, kişisel, kariyer alanı olarak siyaset sürecimi hiç görmedim. Yüzde 30'la seçim kaybettiğimiz bir şehirde ben yüzde 51'le seçim kazandım.

Coşkum nedir biliyor musunuz? Görevini iyi yapmak. Beni en çok heyecanlandıran metro hatlarını çalıştırmak, yeni projeler yapmak.

(Bir gün bu ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanı olmak hedefiniz var mı?) Allah bilir. Olabilir. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. 13 yıl önce siyasete başlarken, 'yarın siyaseti bırakabilecekmiş gibi siyaset yapacağım' dedim.

Ben İstanbul'u konuşurken coşuyorum. İnsanlar da bunu hissettirme gayreti içindeyim. O yüzden siyasette hedef koymuyorum. Bugün benim alanım İstanbul.

Akşener'in İmamoğlu Tweeti

Ne güzel. İmamoğlu'na gidince espri yaptım. Verin bakalım tapularımı dedim. Niye geldim biliyor musunuz? Zeydan Bey tweet atıyor 'İmamoğlu için her şeyi yaptık' diye.

Çok şık bir mesajdı. Gayet güzel. Daha ne desin yani. Kendime yapılmış jest olarak görüyorum. Ne kadar mutluluk verici.

Ben CHP'liyim. CHP kültürünün neyi gerektirdiğini iyi biliyorum. Ben, şu anda Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu adaylıkla seçimi kazanmış birisiyim. Bunun mimarı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu biliyorum. Altılı masanın en önemli temsilcisi boyutundayım, icraat üreten. Bu oyuna gelmeyelim. Bir buçuk senedir aday kim. Size ne? Siz kendi işinize bakın. "

Ekrem İmamoğlu resmen apışıp kalacak! Öyle bir iddia ortaya atıldı ki...
Ekrem İmamoğlu resmen apışıp kalacak! Öyle bir iddia ortaya atıldı ki...

Medya

Ekrem İmamoğlu resmen apışıp kalacak! Öyle bir iddia ortaya atıldı ki...

İmamoğlu'nun danışmanından bomba itiraf! Resmen şok olacaksınız
İmamoğlu'nun danışmanından bomba itiraf! Resmen şok olacaksınız

Medya

İmamoğlu'nun danışmanından bomba itiraf! Resmen şok olacaksınız

Adaylığa göz koyan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nu oradan sildi!
Adaylığa göz koyan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nu oradan sildi!

Siyaset

Adaylığa göz koyan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile Kaftancıoğlu'nu oradan sildi!

İmamoğlu'ndan akıl almaz terör saldırısı çıkışı! Buna mı takıldın be adam?
İmamoğlu'ndan akıl almaz terör saldırısı çıkışı! Buna mı takıldın be adam?

Gündem

İmamoğlu'ndan akıl almaz terör saldırısı çıkışı! Buna mı takıldın be adam?

Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi!
Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi! "Yorulduğunda gelip banklarımızda otursun"

Siyaset

Ekrem İmamoğlu 6 ölü, 81 yaralıya karşın dalga geçerek cevap verdi! "Yorulduğunda gelip banklarımızda otursun"

Ölülere de saygıları yok! İmamoğlu patlamanın yaşandığı yerde 'şaka' yaptı Murat Ongun güldü
Ölülere de saygıları yok! İmamoğlu patlamanın yaşandığı yerde 'şaka' yaptı Murat Ongun güldü

Gündem

Ölülere de saygıları yok! İmamoğlu patlamanın yaşandığı yerde 'şaka' yaptı Murat Ongun güldü

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Harun raşit öz

İstanbul u yönetecek çapında olmayan İmamoğlu Türkiye yimi yöneteceksin çapsız Allah ım bu zihniyetin eline muhtaç etmesin bu milleti

Okur

Cumhurbaşkanı olmak belli kriterlere sahib olmayı gerektirir oda sende yok maalesef. Bizim reise sözümüz var zaten.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23