Akşener'in tweetine Ekrem İmamoğlu'ndan yorum: Daha ne desin?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aday olacak mı?

(Acaba aday olur muyum diye bir hevesiniz var mı?) Ben, kişisel, kariyer alanı olarak siyaset sürecimi hiç görmedim. Yüzde 30'la seçim kaybettiğimiz bir şehirde ben yüzde 51'le seçim kazandım.

Coşkum nedir biliyor musunuz? Görevini iyi yapmak. Beni en çok heyecanlandıran metro hatlarını çalıştırmak, yeni projeler yapmak.

(Bir gün bu ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanı olmak hedefiniz var mı?) Allah bilir. Olabilir. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. 13 yıl önce siyasete başlarken, 'yarın siyaseti bırakabilecekmiş gibi siyaset yapacağım' dedim.

Ben İstanbul'u konuşurken coşuyorum. İnsanlar da bunu hissettirme gayreti içindeyim. O yüzden siyasette hedef koymuyorum. Bugün benim alanım İstanbul.

Akşener'in İmamoğlu Tweeti

Ne güzel. İmamoğlu'na gidince espri yaptım. Verin bakalım tapularımı dedim. Niye geldim biliyor musunuz? Zeydan Bey tweet atıyor 'İmamoğlu için her şeyi yaptık' diye.

Çok şık bir mesajdı. Gayet güzel. Daha ne desin yani. Kendime yapılmış jest olarak görüyorum. Ne kadar mutluluk verici.

Ben CHP'liyim. CHP kültürünün neyi gerektirdiğini iyi biliyorum. Ben, şu anda Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu adaylıkla seçimi kazanmış birisiyim. Bunun mimarı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu biliyorum. Altılı masanın en önemli temsilcisi boyutundayım, icraat üreten. Bu oyuna gelmeyelim. Bir buçuk senedir aday kim. Size ne? Siz kendi işinize bakın. "