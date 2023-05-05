Akşener’in tetikçisinin ayarları bu yüzden bozuldu! Sakin ol şampiyon

Muharrem İnce’nin, CHP’nin bütün çabalarına rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmemesi, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu’nun da ayarını bozdu.

İnce’nin Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı eleştirmesini içine sindiremeyen Meral Akşener’in medyadaki tetikçisi Uğuroğlu, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Demeçlerini, canlı yayınlarını izleyince 54 yıllık gazeteci olarak inandım ki; Saray siyasetinin sözcüsü Muharrem İnce’dir.

Sözcü TV’ye, (SZC TV) konuk olan Muharrem İnce’yi izledim. AKP’den yakınan seçmenin en fazla itibar ettiği, Recep Tayyip Erdoğan’ın da en fazla kızarak saldırdığı iki isim var.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

–Ahmet Davutoğlu ki Gelecek Partisi lideri…

–Ali Babacan ki DEVA Partisi lideri…

Muharrem İnce her ikisine saldırdıkça saldırdı. Erdoğan’ı klasik bir iki cümle dışında eleştirerek 21 yılın tüm olumsuz faturalarını bu iki isme ağır itham ve iftiralarla saldırarak kesti.. Özelleştirmelerde Babacan’ı, Suriye siyasetinde de Davutoğlu’nu eleştirdi…

Yuh dedim yuh… (…)"