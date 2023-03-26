Akşener'in tetikçisinden yine aynı nakarat! Bi git işine be adam
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Orhan Uğuroğlu, yine "Erdoğan 3. kez cumhurbaşkanı adayı olamaz" herzesini yumurtladı.
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Orhan Uğuroğlu, yine "Erdoğan 3. kez cumhurbaşkanı adayı olamaz" herzesini yumurtladı. Söz konusu iddiasına dayanak olarak, tamamı Tayyip Erdoğan muhalifi eski adalet bakanlarının görüşlerini gösteren Uğuroğlu, özetle şunları kaydetti:
"(…) Değerli okurlarım,
Eski 6 Adalet Bakanı ile söyleşiler yaptım.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
*Sadullah Ergin,
*Hasan Denizkurdu,
*Prof. Dr. Hikmet Sami Türk,
*Seyfi Oktay,
*Şakir Şeker,
*Oltan Sungurlu.
Yazılarımda hepsini bulursunuz ki hepsinin kararı şöyle oldu:
-"Erdoğan 3'üncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz." (…)"