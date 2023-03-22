Akşener'in tetikçisinden fıkra gibi çıkış
Her seçim öncesi Tayyip Erdoğan'ın "gidici" olduğu kehanetinde bulunan İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, yine bildik teraneleri tekrarladı.
Her seçim öncesi Tayyip Erdoğan'ın "gidici" olduğu kehanetinde bulunan İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, yine bildik teraneleri tekrarladı.
Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'le görüşmesine aşırı anlamlar yükleyen Uğuroğlu, "Hadi oradan" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:
" "Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış" der atalarımız.
Recep Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezinde eski bakanı Mehmet Şimşek'i kabul edip tekrar aktif siyasete dönmesini istedi.
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Ekonomist Erdoğan, ekonomist Mehmet Şimşek'e muhtaç oldu.
(...) Yeni ekonomist arayacağına pılını pırtını toplamaya ve nasıl hesap vereceğini düşünmeye başla Erdoğan…"