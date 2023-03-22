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Medya Akşener'in tetikçisinden fıkra gibi çıkış
Medya

Akşener'in tetikçisinden fıkra gibi çıkış

Her seçim öncesi Tayyip Erdoğan'ın "gidici" olduğu kehanetinde bulunan İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, yine bildik teraneleri tekrarladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 10:55:00 -
Akşener'in tetikçisinden fıkra gibi çıkış

Her seçim öncesi Tayyip Erdoğan'ın "gidici" olduğu kehanetinde bulunan İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, yine bildik teraneleri tekrarladı. 

Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'le görüşmesine aşırı anlamlar yükleyen Uğuroğlu, "Hadi oradan" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

" "Müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış" der atalarımız.

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