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Medya Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'la ilgili skandal sözler! Sende hiç utanma yok mu be adam?
Medya

Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'la ilgili skandal sözler! Sende hiç utanma yok mu be adam?

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, skandal bir yazıya daha imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 11:30:00 -
Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'la ilgili skandal sözler! Sende hiç utanma yok mu be adam?

 

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, skandal bir yazıya daha imza attı.

Tayyip Erdoğan'a hadsiz ifadelerle saldıran Uğuroğlu, Millet İttifakı'na ise övgüler düzdüğü yazısında özetle şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023 tarihi kuşku yok ki sadece Türkiye'nin değil dünyanın da deprem tarihine geçecektir.

AKP iktidarının ilk 3 gün gösterdiği beceriksizlik ortada iken Millet İttifakı'nın CHP'li belediye başkanları muhteşem yardım kampanyalarını 6 Şubat sabahından başlattılar.
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(...) Recep Tayyip Erdoğan bir kez değil tam iki kez cumhurbaşkanı olarak göreve başlarken namusu ve şerefi üzerine "Tarafsızlık" yemini etti.

Haydi Erdoğan'ın siyasi rekabettekileri bir an olsun dikkate almayalım.

44 bine yakın yurttaşın hayatını kaybettiği, on binlerce yurttaşın yaralandığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasına gelelim.

Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si fakiri, zengini, işçisi, memuru, emeklisi 84 milyon tek yürek oldu ama sen olamadın Erdoğan.

-Asrın felaketinde dahi tarafsız cumhurbaşkanı olamadın Erdoğan.

84 milyonu kucaklayamadın Erdoğan…

Yazık çok yazık…"

 

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Yorumlar

SUAT

BUNLAR İNSAN OLAMAZ BUNLAR BİZİM BİLMEDİĞİMİZ ÇOK AYRI BİR ALEMDE YAŞIYORLAR ALLAHTAN NERDE İSE DEPREM SONRASINI YAKLAŞIK 300 SAAT TELEVİZYONLARDAN CANLI CANLI SEYRETTİKDE BU ŞEREFSİZLERİN BİR AN OLSUNDA ACABA DİYE FİTNESİNE GELMEDİK.

Ahmet

Ulan kalitesiz ahlaksız adam hangi cumhurbaşkanı Erdoğan kadar milletini kucakladı.Ulan ahlaksız karaktersiz adam milletin seçtiği cumhurbaşkanını mecliste ayağa kalkmadan karşılayan şerefsizleri mi kucaklayacak bu adam.Adama her türlü bel altı şerefsizliği yapın sonra da bizi kucaklamadi deyin oh ne ala memleket.
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