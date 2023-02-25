Akşener'in tetikçisinden Erdoğan'la ilgili skandal sözler! Sende hiç utanma yok mu be adam?

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, skandal bir yazıya daha imza attı.

Tayyip Erdoğan'a hadsiz ifadelerle saldıran Uğuroğlu, Millet İttifakı'na ise övgüler düzdüğü yazısında özetle şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023 tarihi kuşku yok ki sadece Türkiye'nin değil dünyanın da deprem tarihine geçecektir.

AKP iktidarının ilk 3 gün gösterdiği beceriksizlik ortada iken Millet İttifakı'nın CHP'li belediye başkanları muhteşem yardım kampanyalarını 6 Şubat sabahından başlattılar.

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(...) Recep Tayyip Erdoğan bir kez değil tam iki kez cumhurbaşkanı olarak göreve başlarken namusu ve şerefi üzerine "Tarafsızlık" yemini etti.

Haydi Erdoğan'ın siyasi rekabettekileri bir an olsun dikkate almayalım.

44 bine yakın yurttaşın hayatını kaybettiği, on binlerce yurttaşın yaralandığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasına gelelim.

Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si, Sünni'si fakiri, zengini, işçisi, memuru, emeklisi 84 milyon tek yürek oldu ama sen olamadın Erdoğan.

-Asrın felaketinde dahi tarafsız cumhurbaşkanı olamadın Erdoğan.

84 milyonu kucaklayamadın Erdoğan…

Yazık çok yazık…"