Akşener'in tetikçisi zıvanadan çıktı! Bu adam ne içiyor böyle

İYİ Parti'nin basın bülteni konumundaki Yeniçağ'ın yazarı Orhan Uğuroğlu, kargaları bile güldürecek bir yazıya imza attı.

Kendisini eleştirenleri anında istifa ettiren, partisinin Meclis’teki grup toplantısında, konuşmak isteyen bir CHP’liyi, “Sen nasıl genel başkanının sözünü kesersin? Atın şunu dışarıya” sözleriyle yaka paça dışarıya attıran “diktatör Kemal”in özgürlükçü ve demokrat olduğunu iddia eden Uğuroğlu, "Sen ne içiyorsun be adam" dedirten yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

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"Şu soruyu sormak farz oldu?

Siz kimden yanasınız yahu?

Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu ve demokrasi.

Diğer tarafta Recep Tayyip Erdoğan ve Monokrasi.

Kılıçdaroğlu ucube tek adam rejimini yıkmak için kararlı bir lider,

Erdoğan tek adam rejimini daha da pekiştirip diktatörlüğe dönüştürmek isteyen bir kin ve hırs abidesi.

(...) Önümüzde iki yol var anlamıyor musunuz?

*Ya demokrasi,

*Ya diktatörlük…

*Ya istibdat,

*Ya özgürlük…

*Ya Erdoğan baskıcı zulmü,

*Ya Kılıçdaroğlu özgürlüğü… (...)"