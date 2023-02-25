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Medya "Akşener'in prensesi" mide bulandırdı! Yazıklar olsun sana
Medya

"Akşener'in prensesi" mide bulandırdı! Yazıklar olsun sana

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Selcan Taşçı, yine mide bulandırıcı bir yazıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 10:05:00 -
"Akşener'in prensesi" mide bulandırdı! Yazıklar olsun sana

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan Selcan Taşçı, yine mide bulandırıcı bir yazıya imza attı. 

AK Parti iktidarı ile ilgili akıl almaz ifadeler kullanan Taşçı, yalan ve iftiralarla dolu yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Bu kadar kötülüğün…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böylesi bir anlayışsızlığın… Bu kör öfkenin…

Tek açıklaması var; Gidiyor gitmekte olan!

Gidiyor ya; geride bir şey bırakmamacasına! Gittikten sonra yapamayacağı ne varsa şimdiden yapmaya kalkışarak; peşinen cezalandırarak milyonlarca insanı… Ülkenin tamamını enkaz haline getirmeye girişerek; ki gelen sıkışıp kalsın altında!

Bu öngörülebilir vicdansızlık karşısında çok önemli bir görev yüklüyor omuzlarımıza;

Kimsenin kullanışlı aptalı olmayacağız; kendimizi, inancımızı, idealimizi, sadakatimizi kullandırtmayacağız.

Gitmekte olan kim/ne varsa gidecek elbet, bugün olmazsa yarın; sadece iktidardan değil bu ülkeye ait her nevi duygudan da, sorumluluktan da kaçıp gidecekler… Ama biz buradayız; kim gelir ve kim giderse buradayız. Bu yüzden bize en çok biz lazımız; kıymayalım. Değmez; hiçbir sanal siyasi gerçeklik için değmez!"

 

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Yorumlar

celil evciman

bunun dünyadan haberi yok diyeceğim de bal gibi haberi var.. Bunun efendileri böyle dezenformasyon yapsın diye bunu ve bunun gibileri besliyor. Eskilerin bir lafı var ak koyun kara koyun dönemeçte belli olur. Kim kaçacak,kim kalacak birlikte göreceğiz

Nadim hatipoğlu

bu MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ SİZLERİ İYİCE TANIDI. İNSANIN KÖTÜSÜ BU GÜNLERDE BELLİ OLURMUŞ.BİZDE SİZLERİ TANIDIK.
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