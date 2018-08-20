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Akşener'in partisinde skandallar bitmiyor... FETÖ'cüyü GİK üyesi yapmış!

Kurulduğu günden beri Fetullahçı Terör Örgütü'nün mevzilendiği dile getirilen İYİ Parti'de son olarak kurultay sonrasında FETÖ'cülerin partide yeniden kadrolaştığı iddia edildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:41
Akşener'in partisinde skandallar bitmiyor... FETÖ'cüyü GİK üyesi yapmış!

Geçtiğimiz 12 Ağustos'ta 2. Olağanüstü Kurultay'ını yapan İyi Parti'de FETÖ'cü iddiaları dinmek bilmiyor. Kurulduğu günden beri Fetullahçı Terör Örgütü'nün mevzilendiği dile getirilen İYİ Parti'de son olarak kurultay sonrasında FETÖ'cülerin partide yeniden kadrolaştığı iddia edildi.

80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) belirlenen partide; GİK listesine giren isimlerden Bahadırhan Dinçaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili attığı tweetler ortaya çıkmış, sosyal medyada Dinçaslan'ın o paylaşımları tartışma yaratmıştı. Aynı zamanda Meral Akşener'in konuşma metinlerini yazdığı bilinen Dinçaslan'ın “Ve yayımlanan darbe metninin doğruları söylediğini bilin sadece. Bizim desteğimize ihtiyaçları yok, evden çıkmayıp izleyin. Yarın bizimdir” ve “Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin” şeklinde paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Dinçaslan'ın, daha sonra bu paylaşımlarını sildiği fark edilmişti.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak suçüstü olan İYİ Parti bir açıklama yayınlayarak Dinçaslan'ın GİK üyeliğinin hata olduğunu savundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, açıklamasında, "Peşinen ifade edelim ki, böylesi kirli düşüncelerin sahibi olan birinin, İyiler Hareketi’nin içerisinde yer yoktur" diye belirtti.

Açıklamada Dinçaslan için, “Şuuru kirlenmiş, iradesi alçaklarla bir şekilde birleşmiş hiçbir kimsenin partimizde yeri yoktur” ifadeleri kullanılırken, zaman darlığından şikayet edilip özür dilendi.

Açıklamada, "Kurultay sürecindeki zaman darlığı böyle bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu hatadan dolayı milletimizden ve teşkilatımızdan özür diliyoruz” denildi.

Oysa, partideki pek çok ismin FETÖ ile bağlantısı daha önce de gündeme gelmişti.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 22:41
  1. İstanbul
  2. bahadır dinçaslan
  3. yavuz ağıralioğlu
  4. fetö
  5. 15 temmuz

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