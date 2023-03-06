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Gündem Akşener'in masaya geri dönüşünün ardından Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Bu kafayla giderlerse umudum yok
Gündem

Akşener'in masaya geri dönüşünün ardından Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Bu kafayla giderlerse umudum yok

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal, 'Noter Masası'na geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve kaç kişilik olduğu bir türlü netleşemeyen masaya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 17:54:00 -

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal, 'Noter Masası'na geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve kaç kişilik olduğu bir türlü netleşemeyen masaya sert çıktı.

Portakal, masaya güvensizliği olduğunu bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kafayla giderlerse umudum yok. Masa kırıldığında veya masadan kalkıldığında insanlar umutsuzluğa düşüyor. Benim de güvensizliğim var bu masaya. Üç gün sonra seçilirsen, masadan kalkmayacağının garantisi var mı hey liderler? Bunun garantisini bana verebiliyor musunuz? Daha büyük siyasi problemler yaşarız o zaman. Ya sen geri döneceksen, bu şekilde davranacaksan o zaman gerçekten siyaseti okuyamıyorsunuz İYİ Partililer. Başta Meral Akşener."

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