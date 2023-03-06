Akşener'in masaya geri dönüşünün ardından Fatih Portakal'dan muhalefete tepki: Bu kafayla giderlerse umudum yok

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal, 'Noter Masası'na geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve kaç kişilik olduğu bir türlü netleşemeyen masaya sert çıktı.

Portakal, masaya güvensizliği olduğunu bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kafayla giderlerse umudum yok. Masa kırıldığında veya masadan kalkıldığında insanlar umutsuzluğa düşüyor. Benim de güvensizliğim var bu masaya. Üç gün sonra seçilirsen, masadan kalkmayacağının garantisi var mı hey liderler? Bunun garantisini bana verebiliyor musunuz? Daha büyük siyasi problemler yaşarız o zaman. Ya sen geri döneceksen, bu şekilde davranacaksan o zaman gerçekten siyaseti okuyamıyorsunuz İYİ Partililer. Başta Meral Akşener."