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Akşener'in istifa oyunu

MHP, İyi Parti'de Akşener'in kongreye gitme kararı ve "Aday olmayacağım" açıklamasının "İstemem yan cebime koy" manevrası olduğunu düşünüyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:12
Akşener'in istifa oyunu

MHP kaynakları, Akşener'in seçimlerde yaşadığı hezimeti gölgelemek için "danışıklı dövüş" taktiği içerisinde olduğunu belirterek "Akşener, son dakikada adaylığını açıklayıp 'Ne yapayım. Parti örgütünden ve tabandan çok ısrar var' diyecektir. Bu süreç içinde parti içindeki ülkücüler de tasfiye edilecek" görüşünde birleşti.

KÖŞEYE SIKIŞTI

Akşener'in istifa çıkışındaki asıl sebebi ise MHP tarafından yapılan FETÖ ile ilgili soruşturma olduğu da iddia edildi. MHP'nin başlattığı hukuki sürecinin Akşener'i köşeye sıkıştırdığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 08:12
  1. Meral Akşener
  2. iyi parti
  3. SİYASET Haberleri

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