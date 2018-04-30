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Akşener'in ilk vaadi 'Wikipedia' oldu!

İYİ Parti, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Türkiye'de kullanımı yasak olan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın açılacağını duyurdu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:10
Akşener'in ilk vaadi 'Wikipedia' oldu!

İYİ Parti, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde internet ansiklopedisi Wikipedia'nın açılacağını duyurdu. İYİ Parti Twitter hesabından yapılan açıklamada, "25 Haziran'da Wikipedia'nın açılışına tüm halkımız davetlidir WikipediaİYİolacak" denildi.

GEÇEN YIL KAPANMIŞTI

25 Haziran Wikipedia açılışı davetiyesinde, "İlk toplantıda yeter sayısına ulaşılmazsa, 2. toplantı 9 Temmuz'da yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Wikipedia, geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da kapatılmıştı.
29 Nisan 2017'de Özgür Ansiklopedi sloganını kullanan ve kişilerin katkısı ile ortaklaşa birçok dilde hazırlanan Wikipedia'ya, Türkiye'den erişim engellendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan açıklamada "idari tedbir uygulanmaktadır" denildi.

KAMPANYA BAŞLATMIŞLARDI

Wikipedia ise mart ayında Facebook üzerinden bir kampanya başlattı. Kampanyada Wikipedia Direktörü Katherine Maher, Twitter üzerinden destek vererek Türkiye'ye çağrıda bulundu. 'Türkiye, sizinle bilgi paylaşmayı ve sizden öğrenmeyi özledik' dedi ve Wikipedia'ya olan erişimin kaldırılmasını talep etti.

 

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:10
  1. iyi parti
  2. Meral Akşener
  3. Wikipedi

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